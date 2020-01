PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli-Inter, sfida decisiva per la lotta al vertice dei nerazzurri"

"Super Gallo, Grande Toro!". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport sulla vittoria di ieri sera dei granata sulla Roma per 0-2: "Belotti strepitoso, segna una doppietta e stende la Roma regalando ai granata una vittoria che potrebbe rappresentare la svolta della stagione".

Operazione scudetto - Spazio in taglio alto per le due sfide odierne tra Juve-Cagliari e Napoli-Inter: "Scatta un ciclo di fuoco che può risultare decisivo per la lotta al vertice. Sarri tentato dalla conferma del tridente. Conte aspetta Vidal: oggi incontro".