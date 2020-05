PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba-Juve, 12 mln sono troppi"

L'edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina dando spazio alla Juventus e l'interesse per Pogba, per il quale il club bianconero ha fatto capire che i 12 mln di ingaggio sono troppi, e dunque il francese dovrà ridursi drasticamente l'ingaggio che vorrà tornare nuovamente a Torino. Spazio poi alle condizioni di Ibrahimovic e le dichiarazioni di Tronchetti Provera su Cavani.