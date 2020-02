PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Pogba? Ora si può!"

"Pogba? Ora si può!", Tuttosport apre in prima pagina con le dichiarazioni di Raiola che "chiama la Juve". In taglio alto l'esclusione del City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni: "Ciclone Pep sul mercato". Di spalla, spazio all'Inter: "Volete Lautaro? Allora dateci Griezmann" e si passa al mercato nerazzurro. A seguire, il Torino e "le verità di Mazzarri". In taglio basso si torna sul Cagliari che ha bandito tre tifosi a vita dalla Sardegna Arena dopo episodi di razzismo. Infine, l'intervista a Pizzi: "Vai Gasp! Il Valencia si batte così".