"Rinviati!", così titola Tuttosport in prima pagina. "Domani la decisione ma ormai l'UEFA è risoluta a spostare gli Europei in inverno o al prossimo anno. Così si apriranno gli spazi per completare i campionati e le coppe. Saranno poi da sciogliere i nodi dei contratti e del mercato". In basso spazio a "Le nostre storie".