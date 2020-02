PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ronaldo non si ferma più. Toro, rivolta contro tutti"

"Ronaldo non si ferma più. Toro, rivolta contro tutti" sono i titoli principali del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Focus sul successo della Juve per 3-0 sulla Fiorentina deciso dal solito portoghese, mentre in serata crollano i granata di Mazzarri (a rischio esonero) contro il Lecce. A proposito di Juve, il quotidiano menziona anche le parole di Commisso che a fine gara si è lamentato per l'arbitraggio del signor Pasqua.