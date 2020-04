PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Si gioca ogni 72 ore!"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con l'emergenza Coronavirus ed il possibile piano per far ripartire il campionato di calcio: ritmi serrati sono previsti alla ripresa per consentire di arrivare alla fine di campionati e coppe nazionali. Spazio poi al mercato, con il futuro di Higuain in stile Tevez ed il posto libero in casa Juve per Icardi o Gabriel Jesus.