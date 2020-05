PRIMA PAGINA - Tuttosport sulla ripresa del calcio: "Rivoluzione!"

L'edizione di oggi de Tuttosport apre in prima pagina con la ripresa del calcio in Italia, e tutte le norme che regoleranno il fischio d'inizio per le gare di Serie A, B e Lega Pro, in attesa di capire cosa si deciderà del campionato femminile, e con l'Aic che storce il naso come dimostrato dalle parole di Damiano Tommasi.