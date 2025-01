"Primo tempo così così, poi il rigore e non solo": le pagelle di McTominay

Prestazione solida per Scott McTominay nella sfida tra Napoli e Juventus. "Il rigore che strappa al maldestro Locatelli gli salva la pagella. Nel primo tempo è mancata la sua solita spinta", si legge sul giudizio de La Gazzetta dello Sport. Dello stesso avviso TuttoMercatoWeb: "Dopo una prima frazione così così, in cui perde troppi duelli, si riscatta con la giocata che vale il rigore del 2-1. E il livello della sua prestazione sale alla distanza, perché come sempre quando gli altri sono stanchi lui ne ha ancora, infatti chiude col maggior numero di chilometri percorsi tra i calciatori in campo".

"Fa il lavoro sporco per tutta la gara e si inventa una giocata da campione sul rigore. Un gladiatore", come ribadito da TuttoNapoli. A fargli eco il Corriere dello Sport: "Nel primo tempo Locatelli lo ingarbuglia. Poi alza la testa e i ritmi. E si rifà su Loca strappando il rigore con un giochetto very good".

Le pagelle di McTominay

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 6,5

TuttoNapoli: 7,5