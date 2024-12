Programma particolare per la Coppa Italia: la decisione per la Lazio

vedi letture

Svelato il programma del Napoli per l'organizzazione della trasferta a Roma per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio in programma giovedì sera allo stadio Olimpico. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Il Napoli vivrà la trasferta di Roma con un programma particolare: partenza giovedì mattina in treno e ritorno venerdì. Gli azzurri non trascorreranno la notte della vigilia nella capitale ma non rientreranno subito a Napoli dopo la sfida. Contro la Lazio all’Olimpico sarà un dentro-fuori ad eliminazione diretta".