Programma 'scaramantico' per la finale: rifinitura al San Paolo e ritiro nello stesso albergo dell'Inter

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto su quello che sarà il programma della squadra in vista della finale di domani contro la Juventus: "Il Napoli viaggerà in treno domani mattina e rientrerà in serata, la scaramanzia imponeva la rifinitura allo stadio San Paolo (oggi pomeriggio) così come era stato nella vigilia della semifinale con l’Inter e il ritiro nello stesso albergo, il Britannique al corso Vittorio Emanuele che aveva ospitato gli azzurri venerdì scorso. Tutto calcolato seguendo il nuovo rito beneaugurante post Covid per l’assalto al trofeo della ripartenza".