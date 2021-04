Quale futuro per Gattuso? C'è una data che chiarirà ogni dubbio

Rino Gattuso ha in testa solo la conquista del quarto posto e dunque della Champions. L'allenatore del Napoli non vuole pensare ad altro in questo momento della stagione. Poi, alla fine dell'annata, si parlerà di futuro. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il futuro del tecnico e della panchina azzurra verrà decisa solo dal 24 maggio in poi, a campionato finito. Quando ci sarà il compleanno del patron capiremo, si legge, se il regalo ricevuto sarà anche quello sperato.