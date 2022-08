Qualità e duttilità: il doppio colpo del Napoli che cambia prospettive e atmosfera

Ieri il Napoli ha accelerato chiudendo un doppio colpo che in poche ore ha già cambiato prospettive e l'atmosfera tra i tifosi.

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attesa è finita. Ieri il Napoli ha accelerato chiudendo un doppio colpo che in poche ore ha già cambiato prospettive e l'atmosfera tra i tifosi. Il club di De Laurentiis ha deciso di non attendere l'addio di Fabian Ruiz (in attesa del PSG) e di chiudere per Tanguy Ndombele, classe '96 che il Tottenham pagò quasi 70mln di euro e che è finito fuori dai piani di Conte: ha voluto solo il Napoli, a fronte di altre proposte dalla Premier da squadre però che non giocano in Champions, e così il Tottenham ha dovuto accettare anche una importante partecipazione dell'ingaggio con i partenopei. Quest'oggi è atteso a Villa Stuart per le visite mediche e poi si metterà a disposizione di Spalletti fornendo praticamente una soluzione per tutti i ruoli nel centrocampo a tre (o eventualmente a due).

E arriva anche Raspadori

Ieri la giornata decisiva anche per il talento classe 2000 del Sassuolo. Il Napoli è salito ai 30mln di euro di base fissa richiesti sin dal primo momento: nello specifico un prestito di 5mln di euro con obbligo a 25mln e poi le società hanno fatto un passo l'una verso l'altra per i 5 di bonus: il Sassuolo ha accettato di non legarne 3 all'Europa League ma alla Champions ed i restanti 2 riguarderanno invece gol e assist. Un investimento per presente e futuro che intanto dà al tecnico la possibilità di variare - dall'inizio o a gara iniziata - verso il 4-2-3-1.

Ora l'attesa per l'ultimo tassello

Salvo ulteriori usciti e quindi nuovi inserimenti, resta praticamente soltanto la casella del portiere. Dopo l'arrivo di Sirigu ci sono i due portieri a cui ha fatto riferimento Spalletti per quasi tutta l'estate, ma Meret non ha mai incassato la fiducia del tecnico (e della società) e le trattative che continuano con Keylor Navas lo testimoniano. L'affare è complesso, c'è da incastrare uno stipendio a doppia cifra con la partecipazione del PSG in un prestito biennale (per far scattare il decreto crescita) oppure con una risoluzione con i francesi e buonuscita prima di firmare per due anni.