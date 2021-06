Quando conoscerà l'attacco Spalletti? Tre azzurri al primo giorno di ritiro, tre più avanti

Dries Mertens e Lorenzo Insigne sono impegnati a Euro2020 e non torneranno ad allenarsi col Napoli fin dal primo giorno di raduno. Stessa cosa vale per Hirving Lozano. Luciano Spalletti conoscerà metà attacco subito, l'altra metà più avanti. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "L’altra metà del reparto offensivo è altrove: Osimhen s’allena in vacanza, sarà a disposizione di Spalletti già dal raduno del 12 luglio, Lozano, dopo la Nations League centroamericana, il 10 luglio inizierà la Gold Cup con il Messico, Politano e Petagna si godono il riposo in attesa di ripartire dal primo giorno di preparazione".