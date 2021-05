Quando sarà presentato Spalletti? Tuttosport: "Improbabile che l'Inter gli dia la liberatoria"

Quando arriveranno comunicazioni ufficiali su Luciano Spalletti? Si attende il tweet, dopo la firma chiaramente. Poi sarà tempo di presentazione, ma secondo Tuttosport si potrebbe essere costretti ad aspettare per un po' a causa del contratto ancora in essere tra l'allenatore di Certaldo e l'Inter:

"Spalletti sarà legato all’Inter fino al 30 giugno e per partecipare alla eventuale conferenza stampa che De Laurentiis sta ancora decidendo dove organizzare, dovrebbe chiedere al club nerazzurro, con il quale i rapporti non sono idilliaci, una eventuale liberatoria. Sembra improbabile che possa ottenerla, anche alla luce del particolare che dovrebbe percepire dall’Inter fino all’ultimo centesimo, finanche il premio per lo scudetto".