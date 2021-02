Quando starà bene Osimhen? CdM: "20 giorni per rivedere quello di inizio stagione"

Contro il Genoa stasera Victor Osimhen sarà ancora a disposizione, ma partita di nuovo dalla panchina. Le condizioni dell'ex Lille, infatti, non sono ancora soddisfacenti e per rivedere quello di inizio stagione, secondo il Corriere del Mezzogiorno, bisognerà attendere ancora una ventina di giorni: "Osimhen deve recuperare sotto il profilo della condizione e potrà strappare un altro spezzone, servono ancora una ventina di giorni per rivedere l’esplosività prima dell’infortunio".