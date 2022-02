"Quando strappa demolisce chiunque": le pagelle di Osimhen

Victor Osimhen torna titolare dopo il brutto infortunio subito a San Siro ed è subito decisivo. Un suo colpo di testa spiana la strada al Napoli sul campo del Venezia, La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "Maschera o non maschera, Victor colpisce. Un palo è il gol bello ma prima tutto decisivo, perché si sentiva l'aria di uno 0-0". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Rimane sospeso, come in un sogno, e fa un gol che gli umani invocano al destino. C’è un pizzico di Marcell Jacobs in lui quando strappa e demolisce chiunque".

7,5 invece il voto che troviamo su Tuttosport: "È tornato al gol dopo un digiuno che durava da 112 giorni, entrando pure in doppia cifra. Non poteva esserci giornata migliore per lui". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Per quasi un'ora ha pochi palloni giocabili, ma quelli che gli arrivano diventano sempre pericoli per il Venezia. Poi, da vero centravanti, si stacca dalla marcatura e trova una rete che mancava da ben 112 giorni, la sesta in campionato, la decima in stagione. Il bomber è tornato".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7