Quando torna Anguissa? La data del possibile rientro

A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica.

Arrivano nuove informazioni sull'infortunio di Frank Anguissa e sulla data del possibile rientro del camerunense, fermato da un problema al soleo. Il centrocampista sta lavorando per recuperare, e la prossima settimana sarà cruciale per valutare le sue condizioni e stabilire i tempi di recupero. A riferirlo è l'edizione odierna di Repubblica.

Al momento, è stata individuata una data teorica: Anguissa potrebbe essere pronto per la partita Venezia-Napoli del 16 marzo 2025. Tuttavia, il Napoli non forzerà il suo rientro e sembra più probabile che il recupero avvenga più tardi, con una possibile convocazione per la partita contro il Milan del 30 marzo 2025, dopo la sosta per le Nazionali si legge sul quotidiano.