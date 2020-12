Quando tornano Hysaj e Rrahmani? Già pronto piano di rientro secondo Repubblica

Gattuso aspetta rinforzi per il Napoli, non sul mercato ma dalla rosa. Sono tornati negativi al Covid sia Rrhamani che Hysaj e i due, dunque, saranno nuovamente a disposizione del proprio allenatore. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che i due torneranno ad allenarsi oggi, stasera faranno il tifo per il Napoli dalla tv e presto torneranno in campo.