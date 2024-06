Quanto costano i bomber seguiti dal Napoli? Il dettaglio su Gyökeres, Guirassy, Dovbyk e Larsen

Sul Corriere dello Sport si parla di attaccanti per il futuro e di eventuali costi per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Il nome suggestivo, evidentemente, viaggia con la clausola a bordo: anche Gyökeres, come Osimhen, è legato allo Sporting Lisbona da un contratto fino al 2028, blindato da un’escape da 100 milioni di euro. Sul Corriere dello Sport si parla di attaccanti per il futuro e di eventuali costi per il Napoli: "Tanti, assolutamente: operazione impossibile a queste cifre, ma vale il discorso che vale per Osi e la volontà del giocatore - tra l’altro alle prese con una pulizia del menisco programmata - potrebbe fare la differenza. E a Viktor, con la K, piace Conte al Napoli: l’ha dichiarato con l’emoji social.

Guirassy, invece, ha una clausola da 17,5 milioni: bassa, contenuta, ma il suo problema è la richiesta di un ingaggio super. Ammonta a 40 milioni la clausola dell’ucraino Artem Dovbyk del Girona, 27 anni il 21 giugno, il Pichichi della Liga: grande concorrenza per lui. Quella di Lukaku con il Chelsea, invece, è di 37,5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro), ma i Blues potrebbero venderlo per 20-25 milioni; quella di Strand Larsen con il Celta, infine, è di 50 milioni".