Quanto ha guadagnato il Napoli con il passaggio ai quarti

Fin qui, dalla Champions League, considerando anche i bonus risultati, le quote per i pareggi redistribuite e il bonus per la qualificazione agli ottavi, il Napoli ha già incassato 67,35 milioni di euro. Ora, con l'accesso ai quarti, la somma s'ingrossa: 77,95 milioni, quindi +10,6 milioni, questa la cifra che ha garantito il doppio confronto vittorioso con l'Eintracht e alla quale andrà aggiunto anche l'incasso di un Maradona tutto esaurito. Lo scrive il Corriere dello Sport.