Quattro nomi per la difesa: Gasperini e l'incastro con Buongiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

In difesa piace tanto Alessandro Buongiorno, 24 anni, il centrale del Torino già cercato in inverno che ha messo insieme un gruppetto mica da ridere di pretedenti: Inter, Milan, Napoli. Sul Corriere dello Sport si scrive della necessità in casa azzurra di rinforzare il reparto difensivo, col centrale granata che piace molto anche a Gasperini, nuova forte idea per la panchina di De Laurentiis.

"E un’estate fa l’Atalanta di Gasperini: era fatta, sfumò all’ultima curva. Tra i difensori centrali, che arriveranno in coppia secondo l’idea della squadra-mercato, anche i nomi di Lucas Martinez Quarta, 27 anni, della Fiorentina, e dello spagnolo Mario Hermoso, 28 anni, in uscita a zero dall’Atletico (alte, però, le pretese). E ancora: Jean-Clair Todibo, 24 anni, francese del Nizza già inseguito in passato più volte. Di lavoro ce n’è e ce ne sarà. Eccome. E il campionato non è ancora finito: l’Europa, anche se di consolazione, potrebbe essere una carta da giocare".