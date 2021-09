"Questa grandezza non può avere fretta", svelato il motivo dell'esultanza di Osimhen a Leicester

"Questa grandezza non può avere fretta". Pensieri e parole di Victor Osimhen, secondo La Gazzetta dello Sport. L'attaccante nigeriano sta vivendo il suo secondo anno a Napoli in piena sintonia con la città, in un legame idilliaco con i tifosi, che va sempre a cercare dopo i suoi gol (tutti in trasferta). Leicester ce lo insegna, sottolinea la Rosea:

"A un ragazzo come il nigeriano che fa della gioia un suo punto di forza, segnare senza sentire le emozioni dei tifosi non fa lo stesso effetto. Per questo quando dieci giorni fa si è sbloccato con la doppietta a Leicester ha superato pure il cordone degli steward inglesi per abbracciare i tifosi napoletani arrivati sin lì".