Quotidiani ai piedi di Osimhen: "Quando scatta è un'iradiddio, sembra la Cosa dei Fantastici 4!"

Il capocannoniere solitario della Serie A è Victor Osimhen. E' il centravanti nigeriano a decidere Atalanta-Napoli, con un gol e un assist. Migliore in campo per La Gazzetta dello Sport che lo paragona ad un supereroe: "Sembra la Cosa dei Fantastici 4". Voto 7,5 anche per il Corriere dello Sport: "Appartiene ad una galassia sconosciuta: il gol di stacco è un terzo tempo monumentale, lo strappo per aprire ad Elmas è devastante. E così si fa perdonare il rigore".

Per Tuttosport l'ex Lille merita 8 in pagella: "Causa il rigore con un tocco di mano davvero casuale e si fa perdonare dopo 4' scovando spazio e tempo giusti per un colpo di testa imparabile. Quando scatta è un'iradiddio inarrestabile: chiedete a Demiral…". Infine il giudizio del Corriere della Sera: "Protagonista sempre, fa tutto da solo: braccio in area e rigore, gol e riscatto".

I VOTI DI OSIMHEN

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 8