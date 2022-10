Quotidiani ai piedi di Spalletti: "Un calcio in 4K che viene dalla sua cultura, c'è qualcosa di più bello?"

Luciano Spalletti da 8. Per la stagione, in generale. Ma anche per Napoli-Sassuolo nello specifico. Per TMW come per il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti da 8. Per la stagione, in generale. Ma anche per Napoli-Sassuolo nello specifico. Per TMW come per il Corriere dello Sport: "Un giorno spiegherà se c’è stato, nella sua vita, qualcosa di più (romanticamente) bello. È un calcio in 4K, ultima generazione, che però viene da lontano, dalla sua cultura". Stesso voto anche da parte de La Gazzetta dello Sport: "Squadra che mostra spettacolo e condizione fisica invidiabile, con meccanismi eseguiti a memoria da tutta la rosa". Si accoda anche Tuttosport: "Sta facendo tutto in maniera assolutamente perfetta, soprattutto i cambi e la gestione del minutaggio per i calciatori più determinanti". I VOTI DI SPALLETTI

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8