Quotidiani bocciano duramente Sarri: "Tracollo figlio di una tattica presuntuosa"

Torna al Maradona e il Napoli gli fa la festa nella serata dedicata a Maradona. La Lazio di Sarri incassa 4 gol, il comandante viene punto da quel Mertens che proprio lui ha trasformato in attaccante. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "La squadra non convince nemmeno il suo comandante. E le responsabilità sono sue. Squadra sempre in ritardo sul portatore di palla avversario. I ritorni a Napoli di Maurizio portano gioia solo ai suoi vecchi tifosi".

Voto 4 dal Corriere dello Sport: "Non fatevi ingannare dall’Europa League e dalla teoria dei black out. Questo è un tracollo figlio al 90% di una tattica presuntuosa. Le carenze della Lazio in fase di non possesso sono gigantesche. Il pressing, fatto male e senza distanze giuste, si rivela un suicidio. I quattro difensori, così stretti, lasciano uno spazio enorme a Insigne e Lozano. Ironia della sorte: nella culla dov’era nato il Sarrismo, si è fatto nascondere la palla da Spalletti.

4,5 nelle pagelle targate TMW: "Nello stadio che gli ha regalato grandi gioie e soddisfazioni va via con le ossa rotte, si fatica a trovare almeno un aspetto positiva nella serata napoletana. La Lazio va subito in bambola, gira a vuoto contro il palleggio veloce ed organizzato dei padroni di casa. Quattro reti difficili da digerire, fanno sei contando i due contro la Juve di settimana scorsa. Con le grandi si fatica".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5