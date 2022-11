Quotidiani divisi su Lozano: "Si sbatte, copre tutto l'attacco, ma non è in gran serata"

Si dividono i quotidiani nella valutazione della prestazione di Hirving Lozano, sconfitto con il suo Messico contro l'Argentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si dividono i quotidiani nella valutazione della prestazione di Hirving Lozano, sconfitto con il suo Messico contro l'Argentina. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6,5 in pagella, ma è l'unico giornale a salvarlo: "Si sbatte, copre il fronte offensivo, fa reparto da solo perché Vega viaggia su altre frequenze e il resto della squadra non lo accompagna. Ma è un pericolo". Per il Corriere dello Sport il Chucky è da 5, mentre per Tuttosport addirittura da 4,5: "Serata no, non si vede mai". Infine il giudizio di TMW: "L'attaccante del Napoli non vive una serata molto brillante, anche perché sono pochi i palloni che gli vengono serviti dai compagni".