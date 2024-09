Rafa Marin divide i quotidiani: "Debutto in chiaroscuro con errori in impostazione"

Rafa Marin convince a metà nell'esordio contro il Palermo. Le testate giornalistiche si dividono nel giudizio sul centrale spagnolo.

Voto 6 per Tuttonapoli: "Un bel primo tempo, in cui non demerita pure in costruzione e sfiora il gol (venendo anticipato da Juan Jesus) Poi nella ripresa forse perde un po' di applicazione e sbaglia un paio di appoggi in uscita che il Palermo non sfrutta e nel finale rimedia pure un giallo evitabile".

Voto 6.5 per il Corriere dello Sport: "Primi minuti per lui: nessuna sbavatura e una buona personalità".

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Debutto in chiaroscuro, con qualche difficoltà di troppo anche nel palleggio. Un paio di passaggi sanguinosi e marcatura leggera".