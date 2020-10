"Ragazzi, non si parte", Gattuso ha dato la notizia alla squadra: il Napoli resta a casa

"Ragazzi, non si parte". La notizia è arrivata poco prima dell'imbrunire alla squadra e a darla è stato lo stesso Rino Gattuso, secondo il racconto de La Gazzetta dello Sport. Cristiano Giuntoli è rimasto in continuo contatto con Aurelio De Laurentiis, che da Roma ha seguito la situazione. Lo scenario più probabile - riferisce la Rosea - è che il Napoli stasera non si presenterà a Torino per rispettare il provvedimento dell'ASL.