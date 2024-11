Ranieri già rischia: tre motivi per temere una domenica infelice al Maradona

vedi letture

Il Corriere della Sera, parlando della Roma e delle sue ambizioni in vista della partita contro il Napoli, elenca una serie di rischi per la prima di Ranieri sulla panchina per la terza volta tecnico dei giallorossi.

"Il benvenuto al sor Claudio, però, rischia di rimanere solo sulla carta per almeno tre motivi: 1) l’esordio è in trasferta contro il Napoli che vuole riprendersi il primato; 2) l’ultima volta che Antonio Conte ha perso per due volte consecutive in casa risale al 2009, quando allenava l’atalanta; 3) dopo il Napoli, in una settimana, la Roma incontrerà Tottenham (a Londra) in Europa League e Atalanta in campionato".