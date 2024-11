Ranieri teme Kvaratskhelia: ha pensato a una mossa tattica per limitarlo

Claudio Ranieri teme il Napoli e in modo particolare teme il talento di Kvaratskhelia. Per questo motivo starebbe pensando a una soluzione tattica per provare a limitarlo.

Stando a quanto raccontato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma starebbe pensando di schierare Stephan El Shaarawy dal lato del georgiano per contenere i suoi affondi. In questo caso a sinistra prenderebbe posto Nicola Zalewski. Un’altra opzione potrebbe essere Soulé dalla parte del 77 azzurro con Dybala che partirebbe dalla panchina.