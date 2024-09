Raspadori da 7 a salire per tutti i quotidiani: "Che impatto! Cambia marcia e risulta decisivo"

Dal 7 a salire tutte le pagelle sui quotidiani di questa mattina, sportivi e non, per Giacomo Raspadori, entrato nella ripresa nella vittoria dell'Italia in Francia e risultato determinante non solo per il gol. Di seguito alcune valutazioni:

Corriere dello Sport 7 - Entra e si fa trovare al posto giusto al momento giusto con il piede giusto e l’Italia si ritrova sopra di uno in casa dei francesi. Poi fa come al campetto sotto casa: battimuro con Saliba e porta a due le lunghezze di distacco.

Gazzetta dello Sport 7 - Impatto decisivo, cambia marcia alle soluzioni offensive: si scalda con un tiro morbido, poi guida alla grande lo scatto del 2-1 e il taglio per il 3-1 è da killer con i guanti

Tuttomercatoweb.com 7.5 - Entra e dopo una manciata di minuti è grande protagonista del gol del sorpasso orchestrando una ripartenza letale per la difesa transalpina. Poi realizza la rete del definitivo 1-3: ottimo impatto con la partita.