Raspadori e il gol decisivo: col Venezia ha cambiato il suo destino

vedi letture

Jack Raspadori all'andata, col Venezia, al Maradona, entrò nel finale e decise la partita. Come con lo Spezia due anni fa. Il quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricorda che quella rete non fu solo importante per la classifica ma anche per il destino dell'attaccante. Raspa, infatti, poteva partire, aveva mercato. Alla fine è rimasto e ora è reduce da 3 gol nelle ultime 4 partite: “Le cose succedono, senza che se ne abbia percezione: Kvara ha salutato, Conte ha indurito la mascella sorridendo(«e che dite, avrebbero dovuto portarci via anche lui?») e il Raspa è uscito dal mercato ed è finito in una insospettabile dimensione”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).