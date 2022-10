Raspadori show, i quotidiani: "Sembra Del Piero, sono Haaland segna di più!"

l Napoli spettacolare che stiamo seguendo in Champions League continua a essere trascinato da un Raspadori in versione deluxe

Il Napoli spettacolare che stiamo seguendo in Champions League continua a essere trascinato da un Raspadori in versione deluxe, autore di un altro gol europeo e di una prestazione da campione. La Gazzetta dello Sport scrive che "solo Haaland segna più di lui in Champions. Numeri alla Del Piero degli esordi". Il Corriere dello Sport riporta come abbia segnato il quarto gol in Champions da debuttante e che "nessuno italiano aveva mai segnato tanto in tre presenze".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 6,5