Raspadori sorride quando vede il Venezia: la statistica fa ben sperare

Raspadori sta vivendo un ottimo momento e ora in vita della prossima partita anche le statistiche sono dalla sua parte. Dal Venezia a Venezia è la storia del giorno. È il titolo scontato di un film dal finale tutto da giocare con la benedizione di precedenti molto interessanti.

La storia è questa, ogni volta che Raspadori incontra i veneti succede qualcosa. Produce qualcosa: due gol e due assist in tre incroci tra Sassuolo e Napoli. Risultati finali: tre vittorie. Non è vero ma ci crede. E dopo Venezia, la Nazionale. Ancora da attaccante puro, ci mancherebbe. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.