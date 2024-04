Reazione di cuore alla contestazione: così la squadra ha trasformato i fischi in applausi

Il Napoli vince sul campo del Monza e rilancia le sue ambizioni europee. Questa l'analisi fatta oggi in edicola dal quotidiano La Repubblica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince sul campo del Monza e rilancia le sue ambizioni europee. Questa l'analisi fatta oggi in edicola dal quotidiano La Repubblica: "Quantità e qualità: 6 gol di rara bellezza concentrati in appena 90’. Al suono del gong il pallottoliere ha dato ragione al Napoli, capace di metterne a segno quattro contro i due del Monza: costretto ad arrendersi alla pirotecnica rimonta degli avversari nel corso della ripresa.

Gli azzurri hanno reagito nel migliore dei modi alla durissima contestazione dei tremila tifosi al seguito in Lombardia ed è proprio sotto al ribollente settore Ospiti che hanno affondato in rapida successione i loro colpi Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori, confezionando un poker di reti da spot — anche televisivo — per il calcio italiano. I fischi sono diventati applausi e sono passati in secondo piano pure gli scontri tra forze dell’ordine e ultras all’esterno dell’impianto, con qualche contuso. Lo show in campo ha messo all’angolo persino i violenti".