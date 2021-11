Recupero importante per Spalletti: Manolas pronto per l'Inter

Una buona notizia per Luciano Spalletti. Kostas Manolas, reduce da alcuni problemi muscolari, è tornato ad allenarsi con il gruppo nella seduta di ieri pomeriggio in cui il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo due giorni di riposo. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul centrale classe '91.

"Il difensore centrale aveva svolto un programma di lavoro personalizzato nella scorsa settimana proprio per completare il suo recupero sul piano atletico. Poter contare anche su Manolas diventa importante per Spalletti sul piano delle alternative per blindare ulteriormente la difesa bunker (appena 4 gol subiti in campionato). Il 30enne greco era titolare al via del campionato, poi è stato scavalcato nel ruolo da Rrahmani anche causa infortuni.