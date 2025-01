Repubblica - ADL potrebbe vendere il Bari per finanziare stadio e centro sportivo

vedi letture

Il 2025 potrebbe essere l'anno delle tante novità e degli investimenti legati al Napoli. Investimenti non in termini di parco giocatori ma di strutture. Tema da settimane caldo trattato anche questa mattina in edicola da Repubblica.

"Le strade davanti al presidente all’inizio del 2025 sono infatti due: gestire il club con i collaudati metodi conservativi degli ultimi 20 anni o cambiare strategia con una svolta radicale e allo stesso tempo urgente, visto che per pensare in grande sarebbero indispensabili l’acquisizione di uno stadio e pure la realizzazione del centro sportivo di proprietà. Il calcio in affitto a livelli alti è ormai superato e si impone un cambio di rotta. Se non ora, quando? I due progetti necessitano la immissione extra di denaro e si tratta di capire se il presidente è pronto ad alzare l’asticella, intervendo con le sue risorse o (in parte) con la vendita del Bari".