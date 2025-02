Repubblica - ADL torna a parlare: ora teme anche per la zona Champions

De Laurentiis torna a parlare. Lo fa con un post su X dopo il ko di Como. C'è un motivo alla base delle sue parole social, lo spiega Repubblica oggi in edicola: "Il trend (3 punti in 4 giornate) è così preoccupante che ha sentito l’esigenza di uscire allo scoperto persino Aurelio De Laurentiis, visto che ci sono altre 12 partite da giocare e serve un’immediata reazione per non mettere in pericolo anche la qualificazione per la zona Champions League". La Juve è a -7 dopo aver battuto il Cagliari.