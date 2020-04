Repubblica - Club in crisi per il Covid-19, ma ADL è tranquillo: ha 142mln di tesoretto

Il Covid-19 comporterà conseguenze negative anche nel mondo del calcio. Tanti i milioni che la Serie A rischia di perdere, tanti gli introiti bloccati dagli sponsor, dai diritti tv e ovviamente anche dal botteghino, con le partite a porte chiuse. Per questo motivo molti club di Serie A sono costretti a rivedere i propri conti. De Laurentiis, invece, è tranquillo. Il Napoli è un club solido e al momento in cassa, riporta il quotidiano Repubblica, c'è un tesoretto da 142 milioni accantonato negli esercizi precedenti, una fonte da cui eventualmente attingere. Anche sul mercato, rispetto ad altre società, il Napoli è in una posizione di forza, essendosi mosso in anticipo. In estate, ad esempio, arriveranno Rrhamani e Petagna che sono stati già acquistati a gennaio.