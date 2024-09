Repubblica - Conte da dieci giorni prova un nuovo modulo con McTominay titolare

Nuovo modulo in vista per il Napoli, ma per il prossimo futuro. Non ora. Con la Juve, ad esempio, non si cambia. Si va avanti col 3-4-2-1 che sta portando i suoi frutti.

Stando a quanto riferito dal quotidiano La Repubblica di oggi in edicola, Antonio Conte non ha dubbi: "L’allenatore sta prendendo ormai da una decina di giorni le misure al nuovo abito tattico (4-3-2-1) che preveda l’inserimento di McTominay dal primo minuto, ma è probabile che a Torino confermi la stessa impostazione tattica utilizzata in questo avvio di stagione. Il 3-4-2-1 resta una possibilità concreta anche perché proprio McTominay e lo stesso Neres stanno completando l’inserimento nei meccanismi del Napoli".