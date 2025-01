Repubblica - Conte ha salutato Kvara in maniera gelida e con due stati d'animo contrastanti

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Antonio Conte ha parlato anche dell'addio a Kvaratskhelia. Secondo l'edizione in edicola oggi di Repubblica, il tecnico del Napoli ha commentato "in maniera gelida" l’addio del georgiano.

"Nelle sue parole s’intuiscono due stati d’animo in netto contrasto tra loro: da una parte il dispiacere di aver perduto a metà stagione un campione ('Se sarà sostituito? Chiedetelo alla società, dico solo che dovremo essere sempre molto ambiziosi') e dall’altra forse il sollievo di non dover più fare i conti con un passato ingombrante, oltre che glorioso. «Erano già andati via tanti dei protagonisti del campionato vinto due anni fa, da Osimhen a Kim: ora se ne aggiunge un altro. La squadra è più forte o meno? Giudizio opinabile, ma di certo siamo un altro gruppo. Noi abbiamo 47 punti in classifica e ce li siamo meritati col lavoro. È su questo che bisogna soffermarsi: testa bassa e pedalare»".