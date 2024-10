Repubblica - Conte infastidito dalle pressioni attorno alla squadra: la sua decisione

Il tecnico del Napoli Antonio Conte, come scrive il quotidiano Repubblica, "è infastidito dalle pressioni attorno alla sua squadra e ha voluto concedere un giorno di riposo ai suoi".

Il quotidiano ha aggiunto: "L’ex ct della Nazionale è tuttavia troppo esperto per cadere nella trappola e si è subito accorto del nervosismo da cui la sua squadra s’è fatta prendere allo stadio Castellani, sentendo in modo eccessivo l’importanza della posta in palio. Di qui il permesso dato a Di Lorenzo e compagni per staccare la spina, con un meritato lunedì di vacanza, in attesa della ripresa degli allenamenti prevista oggi a Castel Volturno. Il momento clou sarà però il faccia a faccia nello spogliatoio, il cui il tecnico leccese inviterà il gruppo a vivere nel modo giusto il suo status di capolista del campionato, godendoselo senza troppi pensieri".