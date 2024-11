Repubblica: "Conte vara la 'fase 2' del Napoli con Neres e ritocco al modulo?"

Dopo il ko contro l'Atalanta, la prima sconfitta interna, Antonio Conte ha già detto a mezzo stampa, in conferenza stampa, di non avere nulla da rimproverare alla squadra e lo ripeterà nello spogliatoio, dando il via a quella che può essere etichettata come la “Fase 2” della stagione azzurra.

Anche Kvaratskhelia è apparso isolato ed è una situazione a cui porre rimedio. La “Fase 2” servirà al Napoli per diventare più spregiudicato, magari con Neres e qualche ritocco al modulo. A San Siro le prime novità.