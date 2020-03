Repubblica oggi in edicola racconta di un'ipotesi sulla ripartenza del campionato. La Serie A non riprenderà prima di maggio e potrebbe non riprendere più. In Inghilterra la Premier sta ragionando su una ripresa il 1° giugno a porte chiuse come si giocherebbe la Serie A, obbligo che postula l'impossibilità di spostarsi dei tifosi.