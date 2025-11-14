Repubblica: "Doppie sedute e squadra sotto torchio per tre ore: Conte non tratta"

vedi letture

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di Conte che anche a distanza organizza e pianifica gli allenamenti per il Napoli. "Di ribaltone per ora non si parla in alcun modo e a Castel Volturno lo stanno capendo sul campo pure i giocatori, messi quotidianamente sotto torchio per tre ore abbondanti e nel segno della continuità anche dal vice allenatore Cristian Stellini.

Ieri doppia seduta e menù identico previsto per oggi, nonostante la sosta del campionato e l’assenza di tanti big. Il conto alla rovescia per il ritorno del leader è cominciato. Il gatto non c’è, ma i topi non ballano. Conte ha assegnato i compiti da casa ed è un modo per far capire alla squadra (priva in questi giorni anche dei dieci giocatori convocati dalle rispettive nazionali) che sui suoi metodi di lavoro non si tratta", si legge.