Napoli-Lecce può essere una partita storica per Conte: il motivo

La sfida in programma sabato al Maradona potrebbe infatti permettere al tecnico azzurro di tagliare un traguardo prestigioso in Serie A.

Napoli-Lecce non sarà una gara qualunque per Antonio Conte. La sfida in programma sabato al Maradona potrebbe infatti permettere al tecnico azzurro di tagliare un traguardo prestigioso in Serie A. A sottolinearlo è il Corriere dello Sport, che ripercorre la carriera dell’allenatore soffermandosi sui numeri impressionanti collezionati finora.

Dal primo al seicentesimo punto di Conte

Il primo punto in panchina per Conte risale al 23 settembre 2009, quando guidava l’Atalanta: “0-0 all’esordio assoluto contro il Catania alla quinta giornata, dopo essere subentrato a Gregucci”. Da allora sono passati quasi diciassette anni e il tecnico è arrivato a quota 597 punti in 269 partite, con 179 vittorie e 60 pareggi. In caso di successo contro il Lecce, la squadra della sua città, toccherebbe i 600 punti.

La media è tra le migliori: Conte al top

La media è altissima: 2,22 a partita, la migliore nella storia della Serie A tra gli allenatori con almeno 70 panchine. Alle sue spalle Allegri, Inzaghi e Capello. Conte ha allenato in A Atalanta, Juventus, Inter e Napoli, conquistando scudetti con bianconeri, nerazzurri e azzurri, oltre alla Supercoppa, e detiene anche il record di punti in una stagione: 102 con la Juventus nel 2013-2014. Sabato può arrivare un’altra cifra simbolo.