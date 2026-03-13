Conte pensa a un cambio modulo per il finale di stagione: sarà un ritorno al passato

Buone notizie dall’infermeria per il Napoli in vista della sfida contro il Lecce. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte potrà contare su qualche rientro importante, anche se non tutti saranno subito disponibili dal primo minuto. Stanislav Lobotka non verrà rischiato, mentre Scott McTominay sarà nuovamente a disposizione ma partirà dalla panchina. Dal primo minuto, invece, toccherà ad Anguissa, già rientrato nella gara contro il Torino e ora pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Cambio modulo, ma non col Lecce

Sul piano tattico non sono previsti cambi immediati: “Il Napoli continuerà con il 3-4-2-1 almeno fino alla gara contro il Cagliari prima della sosta”, si legge. Successivamente, con il miglioramento della condizione dei cosiddetti Fab Four, Conte starebbe valutando il ritorno al 4-1-4-1, modulo visto a inizio stagione e che potrebbe riaffacciarsi già nel big match contro il Milan al Maradona.