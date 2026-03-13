Classifica Top 22 per valore in Serie A: presenti tre azzurri, ma con un paradosso
Tre calciatori del Napoli figurano tra i più preziosi della Serie A secondo l’analisi pubblicata da La Gazzetta dello Sport, basata sui dati di Football Benchmark. Il focus prende in considerazione i giocatori delle prime sette squadre in classifica, indicando per ogni club i tre elementi con il valore più alto dall’inizio della stagione.
Tre azzurri presenti in classifica
Per il Napoli sono presenti Rasmus Hojlund, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, inseriti in una graduatoria che tiene conto della crescita del valore di mercato nel corso dell’annata. Tra i casi più evidenti c’è quello di Pio Esposito dell’Inter, passato da una valutazione di 17 milioni a circa 51. Fa discutere la posizione di alcuni azzurri, con Hojlund e McTominay a metà classifica e dietro giocatori che non stanno vivendo una stagione particolarmente brillante, come Openda, il cui valore risulta superiore a quello dell’attaccante del Napoli.
1. Yldiz 91
2. Lautaro 79
3. Bastoni 77
4. Nico Paz 74
5. Leao 73
6. Barella 70
7. Pulisic 57
8. Thuram K. 57
9. Kone 52
10. Pio Esposito 51
11. Openda 50
12. Hojlund 46
13. McTominay 45
14. Buongiorno 43
15. Ederson 43
16. Fofana 40
17. Soulé 39
18. Baturina 36
19. Ndicka 36
20. De Ketelaere 36
21. Hien 30
22. Rodriguez 28
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
