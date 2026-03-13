Classifica Top 22 per valore in Serie A: presenti tre azzurri, ma con un paradosso

Fa discutere la posizione di alcuni azzurri, con Hojlund e McTominay a metà classifica e dietro giocatori come Openda.

Tre calciatori del Napoli figurano tra i più preziosi della Serie A secondo l’analisi pubblicata da La Gazzetta dello Sport, basata sui dati di Football Benchmark. Il focus prende in considerazione i giocatori delle prime sette squadre in classifica, indicando per ogni club i tre elementi con il valore più alto dall’inizio della stagione.

Tre azzurri presenti in classifica

Per il Napoli sono presenti Rasmus Hojlund, Scott McTominay e Alessandro Buongiorno, inseriti in una graduatoria che tiene conto della crescita del valore di mercato nel corso dell’annata. Tra i casi più evidenti c’è quello di Pio Esposito dell’Inter, passato da una valutazione di 17 milioni a circa 51. Fa discutere la posizione di alcuni azzurri, con Hojlund e McTominay a metà classifica e dietro giocatori che non stanno vivendo una stagione particolarmente brillante, come Openda, il cui valore risulta superiore a quello dell’attaccante del Napoli.

1. Yldiz 91

2. Lautaro 79

3. Bastoni 77

4. Nico Paz 74

5. Leao 73

6. Barella 70

7. Pulisic 57

8. Thuram K. 57

9. Kone 52

10. Pio Esposito 51

11. Openda 50

12. Hojlund 46

13. McTominay 45

14. Buongiorno 43

15. Ederson 43

16. Fofana 40

17. Soulé 39

18. Baturina 36

19. Ndicka 36

20. De Ketelaere 36

21. Hien 30

22. Rodriguez 28