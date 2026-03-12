Appena tornato e subito titolare? Conte ragiona su un big per Napoli-Lecce

Il Napoli si prepara a ritrovare uno dei suoi uomini più importanti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Frank Anguissa è pronto a riprendersi una maglia da titolare nella sfida contro il Lecce, dopo un lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre tre mesi. Il quotidiano sottolinea che “torna Anguissa e torna il Napoli: la sua presenza tranquillizza tutti”.

Anguissa non è titolare da novembre

Nelle idee dello staff tecnico azzurro il centrocampista dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Gilmour, nel ruolo rimasto scoperto per troppo tempo. L’ultima gara da titolare risale a novembre e da allora il camerunense è rimasto fuori per 117 giorni, dal match contro il Bologna fino alla sfida col Torino. “Dal Lecce al Lecce”, scrive il giornale, ricordando che proprio contro i salentini arrivò uno dei suoi ultimi gol. Durante l’infortunio Anguissa non ha mai fatto mancare il suo sostegno, sempre presente al Maradona, in tribuna o a bordocampo. Ora è pronto a tornare protagonista.