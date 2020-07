Repubblica e il poco cinismo del Napoli: "Manca un killer sotto porta"

Il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Milan, nonostante le occasioni da gol fossero in maggioranza a favore degli azzurri. La Repubblica sottolinea un vecchio problema che neanche Gattuso ha risolto: "Un problema che si è del resto trascinato per tutta la stagione e che dipende dalla mancanza di un killer in area di rigore, a cui nemmeno Gattuso è riuscito finora a trovare un rimedio".